Disco Elysium: l'ultimo update riduce i requisiti minimi su PC e Mac

Grazie all’ultimo aggiornamento opportunamente battezzato “Working Class Update”, ZA/UM ha ridotto i requisiti minimi necessari a far girare Disco Elysium su PC e Mac. D’ora in avanti anche chi non possiede un hardware al passo coi tempi potrà giocare a questo acclamatissimo gioco di ruolo.

Di seguito i nuovi requisiti minimi per PC:

Windows 7

Scheda video compatibile con librerie DirectX 11 e 512MB di memoria

2GB RAM

Intel Core 2 Duo

20GB di spazio libero su disco

Per quanto riguarda i possessori di Mac, invece, ecco i nuovi requisiti:

MacBook Pro di metà 2009

MacBook Air di metà 2012

iMac di fine 2009

Mac Pro di fine 2008

Mac mini del 2009

Segnaliamo, infine, che per l’occasione Disco Elysium è in sconto su Steam: fino al 18 maggio sarà disponibile per l’acquisto al prezzo di €29,99.