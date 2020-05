Respawn apre un nuovo studio dedicato esclusivamente ad Apex Legends

Nel corso di una lunga intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry, Dusty Welch, Chad Grenier, Henry Lee e Steven Ferreira di Respawn Entertainment hanno annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo interamente dedicato allo sviluppo di Apex Legends.

Questa nuova realtà avrà sede in quel di Vancouver, nei pressi del campus di Electronic Arts, e si occuperà esclusivamente di realizzare contenuti per il battle royale degli autori di Titanfall e Star Wars Jedi: Fallen Order. Ciò cementifica la volontà di Respawn e di EA di continuare a supportare Apex Legends nel lungo periodo, alimentandone la crescita.

Da notare che al momento i dipendenti stanno lavorando da casa per via della pandemia, tuttavia una volta risolta l’emergenza Coronavirus lo studio potrà ufficialmente aprire i battenti.

Condividi con gli amici Inviare