Potrebbero non esserci altri Nintendo Direct nel prossimo futuro

Diversi rumor, provenienti da numerose fonti, sostengono che Nintendo abbia deciso di cancellare un Nintendo Direct in preparazione per giugno, come sostituto di quello eventualmente previsto per l’E3.

Inoltre, voci di corridoio fanno sapere come Nintendo abbia in generale abbandonato l’idea di continuare i suoi eventi di presentazione in streaming, che negli scorsi mesi sono stati sempre più rari e privi di mordente, suggerendo ai propri partner di trovare metodi alternativi per pubblicizzare i proprio prodotti.

A corroborare questa tesi, il recente annuncio di Paper Mario: The Origami King, avvenuto a sorpresa quasi in sordina con solo un trailer pubblicato sui canali social, senza un Nintendo Direct che ne potesse veicolare il reveal.

Le ragioni dietro questo cambio di filosofia potrebbero essere le più svariate, e c’è chi ritiene come il cambio di format possa essere anche solo una misura temporanea in tempi di COVID-19, e che gli eventi della grande N torneranno di gran carriera a fine emergenza.