DOOM Eternal: id Software rimuoverà Denuvo Anti-Cheat

In seguito alle polemiche legate all’introduzione di Denuvo Anti-Cheat nella versione PC di DOOM Eternal, id Software ha fatto sapere che questa tecnologia verrà rimossa in uno dei prossimi aggiornamenti del gioco.

Denuvo Anti-Cheat era stato introdotto la scorsa settimana assieme al primo update gratuito, portando con sé una scia di polemiche non indifferente. Molti utenti si sono infatti scagliati contro id Software e DOOM Eternal per aver introdotto un software che si integra al PC a livello Kernel, tanto che parecchi giocatori hanno sollevato diverse perplessità legate alla sicurezza e alla privacy. Il gioco è poi stato bersagliato da numerose review negative su Steam e su Metacritic dagli utenti scontenti dell’implementazione di Denuvo Anti-Cheat.

Gli sviluppatori hanno quindi accolto le riserve di questi giocatori, sebbene abbiano precisato che non vi siano alcuni rischi per la sicurezza e la privacy legati alle tecnologie di Denuvo; id Software ha infine spiegato di essere alla ricerca di una soluzione alternativa al problema dei cheater che purtroppo popolano il comparto multiplayer di DOOM Eternal.

