Disintegration: il nuovo trailer è dedicato alle modalità multiplayer

V1 Interactive ha confezionato e diffuso un nuovo trailer di Disintegration, questa volta dedicato alle modalità multiplayer dello sparatutto firmato da Marcus Lehto, uno degli autori di Halo.

Il filmato che trovate qui in alto illustra in dettaglio le tre modalità multiplayer disponibili al lancio: Zone Control, Collector e Retrieval, ognuna con le sue regole e modalità di vittoria.

Vi ricordiamo che Disintegration sarà disponibile dal prossimo 16 giugno su PC, PS4 e Xbox One. In caso voglliate saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima e l’intervista a Marcus Lehto.