Apex Legends è in arrivo su Switch e su Steam con supporto al cross-play

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che Apex Legends è in dirittura di arrivo su Switch e su Steam, laddove su PC il gioco è al momento presente soltanto su Origin.

Non è tutto perché gli sviluppatori stanno lavorando all’implementazione del multiplayer cross-play, in modo tale che i giocatori console possano sfidarsi sugli stessi server a prescindere dalla piattaforma, mentre chi gioca su PC via Steam potrà giocare assieme agli utenti Origin (e viceversa).

Questa novità tanto attesa vedrà la luce nel corso del prossimo autunno, quando Apex Legends verrà reso disponibile anche su Switch e su Steam.

