Biomutant esce dal letargo e si mostra in un lungo video di gameplay

Dopo essere scomparso dai radar, ecco che Biomutant torna a farsi vivo con un lungo video inedito che mette in risalto il gameplay del particolare action RPG in lavorazione presso Experiment 101.

Oltre nove minuti di gioco che illustrano in particolare i combattimenti e le fasi esplorative di questo ambizioso titolo edito da THQ Nordic. Grazie al filmato presente qui in alto scopriamo che il gioco presenterà fasi subacquee in cui ci troveremo al comando di un sottomarino, nonché sessioni in aria a bordo di un velivolo improvvisato, e non mancheranno cavalcate in sella a creature mutate. I combattimenti ci metteranno di fronte a enormi boss e animali contaminati solo in apparenza pacioccose.

Purtroppo a corredo di questo video di gameplay non è stata svelata anche la data di uscita di Biomutant, che dunque vedrà la luce prossimamente su PC, PS4 e Xbox One. Speriamo solo che torni a farsi vivo a cadenza più o meno regolare.