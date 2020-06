Star Wars: Squadrons, ecco i requisiti hardware ufficiali

Electronic Arts ha diffuso in requisiti hardware ufficiali per far girare al meglio Star Wars: Squadrons su PC, facendo distinzione tra le configurazioni necessarie a giocare con o senza un visore per la realtà virtuale.

Requisiti minimi (non VR)

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : Ryzen 3 1300X / Intel i5 6600k

: Ryzen 3 1300X / Intel i5 6600k RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660

: Radeon HD 7850 / GeForce GTX 660 DirectX : Versione 11.1

: Versione 11.1 Spazio su disco: 40GB

Requisiti consigliati (non-VR) / Minimi (VR)

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : Ryzen 7 2700X / Intel i7-7700

: Ryzen 7 2700X / Intel i7-7700 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Radeon RX 480 / GeForce GTX 1060

: Radeon RX 480 / GeForce GTX 1060 DirectX : Versione 11.1

: Versione 11.1 Spazio su disco: 40GB

Requisiti consigliati (VR)

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : Ryzen 7 2700X / Intel i7-7700

: Ryzen 7 2700X / Intel i7-7700 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Radeon RX 570 / GeForce GTX 1070

: Radeon RX 570 / GeForce GTX 1070 DirectX : Versione 11.1

: Versione 11.1 Spazio su disco: 40GB

Vi ricordiamo che Star Wars: Squadrons sarà disponibile dal 2 ottobre non solo su PC, ma anche su PS4 e Xbox One.