Horizon Zero Dawn: rivelati i requisiti hardware della versione PC

In seguito all’annuncio della data di uscita di Horizon Zero Dawn per PC, ecco che su Steam sono comparsi i requisiti hardware ufficiali. Scopriamoli assieme:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz / AMD FX 6300 @ 3.5GHz

: Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz / AMD FX 6300 @ 3.5GHz Scheda video : Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)

: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB) RAM : 8GB

: 8GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 100GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-4770K @ 3.5GHz / Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz

: Intel Core i7-4770K @ 3.5GHz / Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz Scheda video : Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)

: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB) RAM : 16GB

: 16GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 100GB

Vi ricordiamo che la versione PC di Horizon Zero Dawn: Complete Edition, che include anche l’espansione The Frozen Wilds, sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store dal prossimo 7 agosto al prezzo di € 49,99.