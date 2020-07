Ghost of Tsushima: i samurai parleranno (anche) italiano

Ghost of Tsushima arriverà sui nostri lidi fra una settimana, ma chi non parla l’idioma nipponico può stare tranquillo: con un comunicato stampa, Sucker Punch ha confermato la presenza del doppiaggio italiano integrale nel suo simulatore di affettamenti con la katana. Ecco il comunicato ufficiale:

“Siamo felici di comunicare che Ghost of Tsushima sarà completamente localizzato in tutte le lingue supportate al momento del lancio, tra cui italiano, spagnolo LATAM e portoghese brasiliano. L’aggiornamento è disponibile con la patch 1.03.”

Una notizia che siamo sicuri farà piacere a molti. Non dimenticate di tenere d’occhio il nostro sito per la recensione di Ghost of Tsushima, in arrivo nei prossimi giorni.