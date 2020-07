Assassin's Creed Valhalla: nuovo gameplay e data di uscita

Durante l’Ubisoft Forward, la compagnia francese ha svelato la data di uscita di Assassin’s Creed Valhalla, corredando l’annuncio con un nuovo trailer di gameplay.

Queste sequenze di gioco inedite mostrate durante l’evento digitale hanno illustrato alcune delle nuove funzionalità introdotte in questo capitolo, tra cui la possibilità di impugnare due armi contemporaneamente, le razzie, gli assalti e le diverse attività disponibili nel vasto open world. Gli sviluppatori di Assassin’s Creed Valhalla promettono la presenza di un sistema di combattimento rinnovato, decisamente più viscerale, che consentirà di colpire, smembrare e decapitare gli avversari. Farà inoltre ritorno la lama celata, che consentirà a Eivor di assassinare i propri bersagli con precisione letale.

Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile dal 17 novembre nei formati per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, mentre arriverà al lancio delle console next-gen PS5 e Xbox Series X.