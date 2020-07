Microsoft Flight Simulator in versione fisica sarà su dieci dischi

La Casa di Redmond ha annunciato che Microsoft Flight Simulator verrà venduto anche in edizione fisica, e che questa versione includerà ben dieci DVD a doppio strato.

Realizzata in collaborazione con Aerosoft, l’edizione fisica di Microsoft Flight Simulator sarà disponibile in due versioni, una Standard e una Premium Deluxe: entrambe includeranno anche un comodo manuale di istruzioni, ma la seconda conterrà anche un secondo manuale con copertina rigida, dieci aerei e dieci aeroporti addizionali.

Vi ricordiamo che il gioco targato Asobo Studio sarà disponibile su PC dal prossimo 18 agosto, mentre le versioni retail approderanno nei negozi europei dal 21 dello stesso mese.

