One Punch Man: A Hero Nobody Knows, arrivano Watchdog Man e Garou

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità dei DLC di Watchdog Man e Garou, due nuovi personaggi che vanno ad aggiungersi al roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Watchdog Man è uno dei personaggi più bizzarri dell’Associazione degli Eroi, combatte senza sosta ogni minaccia al suo territorio. Le sue zampe si sono dimostrate mortali contro molti mostri, ingannati dal suo outfit canino. Garou, autoproclamatosi cacciatore di eroi, usa l’intera gamma delle sue arti marziali per sconfiggere gli avversari. Nonostante sia egli stesso un umano, ha un feroce risentimento contro l’umanità, e l’Associazione degli Eroi in particolare.

Entrambi i personaggi possono essere acquistati separatamente, oppure come parte integrante del Character Pass, che comprende anche nuovi oggetti per la personalizzazione, mosse speciali e missioni. Infine, come parte di un aggiornamento gratuito, i giocatori potranno lottare in un nuovo stage: il Ruined Stadium.