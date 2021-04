Scarlet Nexus: pubblicati due nuovi video di gameplay

Bandai Namco ha pubblicato due nuovi video di gameplay per Scarlet Nexus, il suo action rpg in arrivo a giugno. I brevi segmenti di combattimento mettono in mostra le abilità telecinetiche dei due protagonisti, Yuito e Kasane. I due fanno parte della Forza Soppressione Estranei, una divisione impegnata nel combattere pericolose creature mutanti; a quanto pare, alcune di loro sono anche in grado di mimetizzarsi, quindi sarà bene essere pronti a rivelare la loro posizone tramite l’abilità apposita.

Ricordiamo che Scarlet Nexus arriverà il 25 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e che ne è in lavorazione anche una serie animata.