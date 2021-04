Monster Hunter Rise: il prossimo Digital Event parlerà della patch 2.0

Capcom ha annunciato il prossimo Monster Hunter Digital Event, che si terrà il 27 aprile alle 16:00 ora locale. La trasmissione conterrà informazioni in merito alla patch 2.0 per Monster Hunter Rise, in particolare sull’Apex Rathalos e Chameleos, il mimetico mostro che aveva già fatto la sua apparizione in uno dei trailer. Capcom ha anche rivelato il peso della patch, che sarà di 0,9 GB, o di 1,5 GB se è la prima volta che aggiornate Monster Hunter Rise. Saranno anche rivelate nuove informazioni su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il gioco di ruolo single player in arrivo anche su PC. Quest’ultimo, tra l’altro, ha anche di recente aggiornato la sua pagina Steam con i requisiti hardware, prevedibilmente piuttosto modesti.

Per quanto riguarda il Monster Hunter Digital Event, in ogni caso, potrete come da tradizione seguirlo sul canale Twitch ufficiale della serie.