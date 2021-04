The Sinking City è disponibile su Xbox Series X e S

Dopo essere approdato qualche mese fa su PS5, The Sinking City è arrivato nella serata di ieri anche su Xbox Series X e S.











Come purtroppo prevedibile a causa della disputa legale tra gli sviluppatori di Frogwares e il publisher Nacon, anche in questo caso non viene offerto alcun tipo di upgrade (gratuito o a pagamento) per i possessori del gioco in formato Xbox One. Questo perché la versione di The Sinking City per Xbox Series X e S viene pubblicata autonomamente da Frogwares, mentre Nacon detiene i diritti di distribuzione delle versioni old-gen.

In ogni caso, tra le feature di questa nuova versione spicca il supporto alla risoluzione 4K nativa, un frame rate ancorato ai 60fps, diverse migliorie grafiche, e tempi di caricamento estremamente ridotti. È inoltre disponibile anche una Deluxe Edition che include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora.