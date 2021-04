Annunciato Gearshifters, un nuovo shoot 'em up arcade roguelite

Appena ieri scrivevamo che a momenti non passa settimana prima che venga annunciato un nuovo roguelite, e difatti oggi è stato annunciato Gearshifters, un nuovo shoot ’em up arcade che fa dell’azione procedurale il suo cavallo di battaglia.











Nel nuovo videogioco di Red Phantom Games saliremo a bordo di un veicolo corazzato pronto a demolire i mezzi nemici con armi di vario tipo, dalle semplici mitragliatrici alle bombe. Il gioco potrà contare su una campagna in 27 livelli, tutti generati in maniera procedurale, e una storia narrata in cinque atti. Alla fine di ognuno di essi bisognerà chiaramente eliminare un boss di fine livello.

Gearshifters verrà pubblicato nel corso del 2021 su PC, PS4, Xbox One e Switch.