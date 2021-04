Ni No Kuni II arriverà anche su Nintendo Switch

Una versione di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno per Nintendo Switch, ancora non annunciata ufficialmente, è apparsa sul sito dell‘ESRB. Vale la pena notare che il sito riporta specificatamente la Prince’s Edition, cioè la versione completa di tutti i DLC che possiamo trovare anche su Steam, dove il gioco è uscito nel 2018, oltre che sulle console PS4. Inoltre, il primo capitolo della serie è già presente sulla console ibrida di Nintendo, quindi l’arrivo di Ni No Kuni II non è particolarmente strano, anche se la notizia farà sicuramente piacere ai fan di Level-5. A questo punto, non resta che attendere l’annuncio ufficiale per venire a scoprire anche la data di lancio.

