Streets of Rage 4 rivela Max Thunder, secondo personaggio aggiuntivo

Nuovi lottatori sono in arrivo in quel di Streets of Rage 4. Il nuovo dlc Mr. X Nightmare ne aggiungerà infatti ben tre: la prima, Estel, siamo già venuti a conoscerla al momento della presentazione, e ora è giunto il turno di Max Thunder, veterano della serie. A dispetto degli anni sulle spalle, il wrestler non sembra però aver minimamente perso il suo smalto.











Il DLC, la cui data di lancio non è ancora nota al di là di un generico 2021, andrà ad aggiungere una nuova campagna a Streets of Rage 4, ambientata in una simulazione virtuale della maligna mente di Mr. X. I nostri eroi dovranno infatti essere preparati a tutto ciò che il futuro potrebbe riservare loro, e quale modo migliore di allenarsi che non fare a botte con orde di scagnozzi?