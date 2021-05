Elden Ring potrebbe arrivare dopo il marzo 2022

Brutte notizie per chi aspetta ansiosamente Elden Ring. Come segnalato da Tweaktown, l’ultimo resoconto fiscale della Kadokawa Corp, azienda madre di From Software, non è infatti foriero di buone nuove. I documenti includono infatti le previsioni della compagnia per tutto l’anno fiscale 2021, che si chiude a marzo 2022. E per quanto riguarda la sua divisione videoludica, Kadokawa non è particolarmente ottimista, dato che prevede una dimunizione del 52% nei ricavi.

Lo spazio che però lo stesso documento riserva a Elden Ring, che viene descritto come “il titolo più grande di From Software” e “uno dei nuovi giochi più attesi”, risulterebbe difficile da conciliare con le previsioni negative; il che, dunque, sembra suggerire una data di lancio che vada a posizionarsi dopo la fine dell’anno fiscale in corso. Per scoprire se è davvero così, dovremo attendere un annuncio ufficiale – magari al prossimo E3.