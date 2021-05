Battlefield 6: leakati due screenshot, trailer in arrivo a breve?

Le ultime settimane hanno visto un discreto intensificarsi dei leak legati a Battlefield 6, e l’ultima tornata ha incluso anche due screenshot. Vista la bassa qualità, è altamente probabile che siano stati presi da un trailer, il che dunque sembra suggerire un prossimo reveal ufficiale; previsione tutt’altro che azzardata, visto quanto di recente dichiarato da DICE stessa. Per quanto riguarda gli screenshot in sé, le due immagini sembrano corroborare alcuni dei leak più recenti: l’ambientazione è futuristica, anche se non troppo lontana dai giorni nostri. Si possono inoltre riconoscere alcuni V-22 Osprey, aeromezzo in uso presso l’esercito americano.

Secondo i leak, il nuovo capitolo della militaresca serie dovrebbe chiamarsi semplicemente Battlefield (giusto per rendere ancora più confusionaria la numerazione dei vari titoli) ed essere un sequel diretto di Battlefield 4. Includerà inoltre una modalità battle royale e mappe fino a 128 giocatori. Staremo a vedere quante di queste voci si riveleranno corrette al momento del reveal ufficiale.