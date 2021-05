World of Warcraft: Burning Crusade Classic, possibile lancio a inizio giugno

Buone notizie per chi freme dalla voglia di dare battaglia senza quartiere alla mefistofelica Legione Infuocata. Sembra infatti che World of Warcraft: Burning Crusade Classic, ancora privo di una data di lancio ufficiale, potrebbe diventare disponibile a stretto giro. Come segnalato su Reddit, molti utenti si sono infatti accorti di un annuncio apparso erroneamente sulla sezione Battle.net dedicata a Heroes of the Storm, che riporta il primo giugno come data del ritorno alle Terre Esterne.

Nel frattempo, l’annuncio è ovviamente stato rimosso. La provenienza della data fa pensare a una sua attendibilità, ma d’altro canto molti utenti hanno sottolineato come la data sembri fin troppo prossima per essere plausibile. Burning Crusade Classic, dunque, potrebbe non essere così vicino; attenderemo smentite o conferme ufficiali in merito.