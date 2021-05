Total War: Warhammer III si prepara a rivelare il suo gameplay

Tirate i freni, voi che avete cliccato freneticamente su questa news alla sola vista della parola “gameplay”. Non è infatti ancora giunto il momento per Creative Assembly di rivelare le battaglie di Total War: Warhammer III in tutta la sua demoniaca gloria, anche se non ci sarà da attendere poi molto. Come chiarito nel teaser da poco pubblicato, infatti, potremo dare un primo sguardo al nuovo capitolo delle lotte dell’universo fantasy il 13 maggio alle ore 18:00. E, tecnicamente, il teaser include anche un po’ di gameplay.











Non ci sarà solo gameplay all’appuntamento del 13 maggio, però, ma anche un nuovo trailer cinematografico che, a giudicare dalla qualità dell’ultimo, non vediamo l’ora di vedere. Per il gioco vero e proprio, invece, servirà pazienza: Creative Assembly ha già chiarito che Total War: Warhammer III arriverà verso la fine del 2021.