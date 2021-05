Mass Effect: Legendary Edition, BioWare diffonde tanti contenuti bonus

Mentre manca ormai una settimana al lancio di Mass Effect: Legendary Edition, BioWare ha deciso di fare felici i fan della saga rendendo disponibili gratuitamente numerosi contenuti bonus.

In particolare, lo studio ha diffuso dei contenuti precedentemente disponibili soltanto tramite le edizioni Deluxe di Mass Effect 2 e 3. Tra questi spiccano la bellezza di 88 tracce musicali provenienti dall’intera trilogia, tra cui Resynthesis, due artbook ufficiali, altrettanti fumetti e una litografia digitale della Normandy in azione. Il tutto è scaricabile gratuitamente seguendo questo collegamento.

Non è finita qui, però, dal momento che BioWare ha anche messo su una simpatica esperienza web che consente ai giocatori di personalizzare la propria grafica principale di Mass Effect: Legendary Edition. Sarà così possibile creare la propria key art da scaricare in diversi formati, tra cui il 4K, oltre che a grandezza di copertina per i giocatori che desiderano personalizzare le copie fisiche del videogioco.

Vi ricordiamo che Mass Effect: Legendary Edition sarà disponibile dal 14 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Condividi con gli amici Inviare