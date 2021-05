Skullgirls 2nd Encore: Umbrella sarà la prossima lottatrice

Dopo l’arrivo Annie of the Stars, il picchiaduro 2D Skullgirls 2nd Encore ha presentato quella che sarà la prossima lottatrice che arriverà sui suoi campi di battaglia. Il suo nome è Umbrella e, come potete intuire, combatte utilizzando un enorme ombrello mostruoso dal nome Hungern. Gli sviluppatori hanno anche pubblicato un trailer, che però si limita a mostrare il personaggio senza farne vedere alcunché del moveset.











Umbrella è il secondo personaggio su quattro del Season Pass di Skullgirls 2nd Encore, e arriverà ovviamente anche sulla versione mobile del gioco. Oltre al trailer, Hidden Variable ha anche condiviso qualche dettaglio sui suoi piani per Umbrella e il suo fido compagno Hungern, del quale a quanto pare dovremmo bilanciare una meccanica legata all’appetito. Per il lancio, invece, ci sarà da avere pazienza: lo studio infatti prevede che questo personaggio sarà disponibile nella sua versione completa nell’ultimo trimestre del 2021.