World of Warcraft Burning Crusade Classic ha una data di uscita

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa ma ora abbiamo l’ufficialità della data di uscita: World of Warcraft Burning Crusade Classic sarà disponibile a partire dal prossimo 2 giugno.

A distanza di ben quattordici anni dalla pubblicazione originale, la prima espansione del celebre MMORPG targato Blizzard Entertainment sta dunque per fare il suo ritorno in una versione rimodernata che porterà nuovamente gli eroi nelle Outland.

La Casa di Irvine fa inoltre sapere che il 18 maggio verrà pubblicata la patch di pre-espansione per World of Warcraft Classic in preparazione dell’arrivo di Burning Crusade.

