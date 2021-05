Remnant: From the Ashes riceverà un upgrade su console next-gen

Gunfire Games ha annunciato che rilascerà un aggiornamento next-gen per Remnat: From the Ashes, il suo soulslike uscito nel 2019. Stando a quanto riportato, l’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente a partire dal 13 maggio, e permetterà di giocare a risoluzione 4K e 30 fps o 1080p/60fps sia su PS5 che su Xbox Series X|S. L’annuncio, inoltre, rende noto che a partire dalla stessa data Remnant: From the Ashes sarà disponibile su Xbox Games Pass per PC, con funzionalità cross play verso Xbox One e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che di recente il titolo di Gunfire Games ha ricevuto anche un prequel, e cioè Chronos: Before the Ashes.