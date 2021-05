Resident Evil Village: su Steam più di 100 mila giocatori in contemporanea

Se c’è una cosa che Capcom ha indubbiamente azzeccato con Resident Evil Village, è la sua campagna promozionale. Non che il gioco non abbia i suoi meriti, anzi; ma gli sforzi profusi dal publisher per promuovere il suo titolo negli ultimi mesi hanno sicuramente contribuito alla sua popolarità presso il pubblico. E a poca distanza dal lancio, questa popolarità si è tradotta in numeri record di giocatori. Come segnalato da SteamDB, il titolo ha infatti superato i centomila giocatori in contemporanea su Steam, superando la cifra più alta raggiunta in precedenza dalla serie, cioè i 74 mila giocatori di Resident Evil 2 Remake.

