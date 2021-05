Anche la produzione di Nintendo Switch andrà incontro a difficoltà

La carenza di semiconduttori continua a mietere vittime nel campo dell’elettronica. Come segnalato da VGC, nel corso di una recente conferenza stampa il CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa ha infatti confermato che anche la produzione di Nintendo Switch potrà esserne affetta. “Non siamo in grado di produrre tutti i prodotti che vorremmo. Stiamo facendo tutto il possibile, ma c’è un senso di incertezza sempre più pesante in merito ai piani di produzione”, ha dichiarato Furukawa, chiarendo dunque che questo anno potrebbe essere meno profittevole di quello attualmente in corso.

A distanza ormai di quattro anni dal lancio della console, la richiesta di Nintendo Switch rimane alta, ma così come di recente dichiarato da Sony, anche Nintendo si troverà dunque potenzialmente a fare i conti con scorte non sufficienti per venire incontro alla domanda. La cosa, oltretutto, è importante non solo per la versione attuale della console ma anche per l’ipotetico Switch Pro di cui si vocifera da tempo, e che dovrebbe arrivare entro il 2021.