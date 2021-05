The Coalition passerà a Unreal Engine 5 per i suoi progetti futuri

The Coalition, lo studio che ormai da qualche anno ha preso in mano il timone della serie Gears of War, ha di recente annunciato che in futuro utilizzerà l’Unreal Engine 5 per i suoi progetti. Lo studio ha preso questa decisione così da potersi concentrare in pieno su tutto il potenziale della next-gen, e d’altronde essere all’avanguardia nella tecnologia è sempre stato un punto forte della serie. The Coalition ha inoltre dichiarato di avere “molteplici nuovi progetti” in arrivo nei prossimi anni, ma ha anche chiarito che servirà un po’ di pazienza prima che vedano la luce. Visto l’accento sulla next-gen, in ogni caso, sembra improbabile che questi nuovi titoli arriveranno anche su Xbox One.

Nel frattempo, lo studio ha intenzione di continuare a lavorare su Gears 5, per cui è previsto l’arrivo delle Operazioni 7 ed 8. I due aggiornamenti includeranno nuovi personaggi, nuove mappe ed eventi speciali. Di recente, lo studio ha anche lanciato l’espansione The Hivebusters, sempre per Gears 5.