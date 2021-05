Anche Baldur's Gate: Dark Alliance 2 potrebbe tornare, rivela Black Isle

Pochi giorni fa, siamo stati colti di sorpresa dall’improvviso annuncio che Baldur’s Gate: Dark Alliance, hack ‘n slash uscito nel 2001, sarebbe tornato alla ribalta con un lancio su console moderne. Ovviamente, molti appassionati dell’originale non hanno mancato di domandarsi se per caso Black Isle avesse anche qualche piano per il suo seguito; e a quanto pare la risposta è affermativa. Nel rispondere a un utente su Twitter, lo studio ha infatti dichiarato che Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 è “on the table”, indicando dunque che la cosa è possibile ma non ancora certa. Indubbiamente, la decisione dipenderà anche dal successo commerciale del primo capitolo, del quale è al momento in lavorazione la versione PC.

Dal canto nostro, non possiamo fare a meno di domandarci se queste versioni rimasterizzate siano una semplice opera di preservazione videoludica o se ci sia anche altro dietro. Dopotutto, Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 lasciava una porta spalancata per un eventuale seguito, che però non si realizzò mai. Che Black Isle voglia sondare le acque per un rilancio della serie?