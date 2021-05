Il QuakeCon 2021 si terrà ad agosto in formato digitale

Bethesda ha annunciato ufficialmente le date del QuakeCon 2021, che avrà inizio il 19 agosto e si chiuderà il 21 dello stesso mese. Così come altri eventi simili, anche il QuakeCon si terrà digitalmente; l’annuncio ha chiarito di voler dare la priorità alla sicurezza dello staff, dei volontari e della comunità. Ulteriori dettagli sulla lineup saranno condivisi nel corso del mese di giugno.

Non fatevi ingannare dal nome della manifestazione: l’evento di Bethesda è spesso l’occasione per mostrare i titoli più attesi del publisher. L’anno scorso, per esempio, avevano fatto la loro apparizione Ghostwire Tokyo, Deathloop e The Ancient Gods, il DLC di Doom Eternal. I primi due, oltretutto, usciranno dopo il QuakeCon 2021, quindi non è improbabile che torneranno anche in questa occasione. E chissà che magari non sia giunto il momento anche di Starfield.