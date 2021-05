Il successore del PSVR potrebbe avere risoluzione 4K, feedback aptico

Nel corso degli ultimi mesi, Sony Interactive Entertainment non ha mancato di farci sapere che è al lavoro su una nuova serie di periferiche per la PSVR. A marzo, la compagnia aveva presentato quelli che saranno i nuovi controller; ma non si sa ancora nulla di ufficiale sul visore. Qualche voce, però, è emersa, come ad esempio quelle riportate di recente da UploadVR. Secondo il sito, fonti interne avrebbero rivelato che il nuovo visore sarà dotato di una risoluzione 4000×2040 (2000×2040 per ciascun occhio) e di un dispositivo per la regolazione delle lenti.

Adotterà, inoltre, la tecnologia del foveated rendering, che segue i movimenti dello sguardo dell’utente riducendo la qualità dell’immagine nell’area coperta dalla visione periferica. Sembra inoltre che, così come i controller, anche il visore sarà dotato di un motore interno che si occuperà del feedback aptico; infine, le telecamere esterne del nuovo visore per la PSVR saranno utilizzate per registrare la posizione dei controller, assicurando una precisione migliore dei movimenti rispetto alla generazione precedente e avvicinandosi, probabilmente, all’agile soluzione già adottata in casa Oculus.