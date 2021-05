Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, ecco i trailer delle fazioni

Dopo la presentazione del gameplay di Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground di qualche giorno fa, Gasket Games e Focus Home hanno deciso di dedicare spazio anche alle presentazioni delle tre fazioni che potremo accompagnare nel loro percorso verso il dominio incontrastato. All’interno del gioco, infatti, potremo scegliere se intepretare gli Stormcast Eternals, i Nighthaunt o i Maggotkin of Nurgle. Ciascuna delle fazioni avrà ovviamente le sue unità specifiche dotate di proprie abilità; i Maggotkin of Nurgle, per esempio, esprimono la loro devozione corrompendo gradualmente il campo di battaglia, il che consente alle loro unità di guadagnare bonus significativi.

Ognuna delle fazioni avrà poi una campagna dedicata, nella quale non mancheremo di trovarci di fronte a scelte. Ma se gli scontri contro l’IA sono una bazzeccola per voi, sappiate che Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground vi darà anche la possibilità di sfidare avversari in carne ed ossa.