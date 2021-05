Kerbal Space Program 2: l'ultimo video è dedicato ai nuovi giocatori

Così come il suo predecessore, anche Kerbal Space Program 2 non sarà certo quel genere di titolo nel quale possiamo avventurarci alla garibaldina e sperare di creare in quattro e quattr’otto un razzo che arrivi ai confini della galassia. Sarà necessaria sperimentazione e anche una buona voglia d’imparare. Ma per assicurasi che i nuovi giocatori non si trovino del tutto spaesati nel loro primo approccio, Intercept Games intende preparare un sistema di tutorial che aiuti loro a imparare gradualmente. Proprio a questi aspetti è dedicato l’ultimo video pubblicato dal team, che vede anche la partecipazione degli astrofisici Joel Greene e Scott Manley.











La maggiore accessibilità ai nuovi giocatori, però, non si limiterà solo ai tutorial. Intercept Games ha anche cercato di limare tutti quegli aspetti più frustranti del primo capitolo: in particolare, viene fatto l’esempio delle ali, il cui posizionamento non era sempre intuitivo e che è stato significativamente migliorato in Kerbal Space Program 2. Anche l’interfaccia presenterà elementi più facilmente accessibili e immediatamente comprensibili. Ricordiamo che la data d’uscita del simulatore di lanci spaziali è stata rinviata al 2022.