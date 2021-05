Firaxis rivelerà alcuni nuovi progetti nel corso di quest'anno

Non sono emerse solo novità su Gearbox e su Obsidian, nel corso dell’ultima conference call di Take-Two. Anche Firaxis Games, infatti, pare che abbia di che gioire. Stando a quanto riportato nei documenti ufficiali, lo studio responsabile di XCOM e Civilization VI ha infatti avuto “uno dei suoi migliori anni di sempre”, con lo strategico in particolare che ha venduto più di 11 milioni di copie totali. Ma non solo uno sguardo al passato: sempre lo stesso documento dichiara infatti che Firaxis ha “numerosi, entusiasmanti progetti in sviluppo che saranno rivelati nel corso di quest’anno.”

Ovviamente, il documento non si sogna nemmeno di rivelare cosa possano essere questi progetti, ma qualche ipotesi possiamo farla: non sarebbe un brutto momento, a essere onesti, per vedere un bell’XCOM 3 fare capolino. Ma ricordiamoci che, già ormai da qualche anno, Firaxis ha anche una nuova IP in cantiere. Che sia giunto il momento di scoprire di cosa si tratta?