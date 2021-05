The Falconeer: Warrior Edition arriverà su PS4, PS5 e Switch ad agosto

Rivelato qualche giorno fa, The Falconeer: Warrior Edition riceve ora il suo annuncio ufficiale con tanto di trailer. A quanto pare, questa versione del gioco uscito a novembre su PC e console Microsoft non arriverà solo su PS4 e PS5 ma anche su Nintendo Switch. La data di lancio, come già anticipato, è prevista per il 5 agosto.











Oltre ovviamente al gioco base, The Falconeer: Warrior Edition includerà anche i DLC The Hunter e Edge of the World; quest’ultimo uscirà proprio in contemporanea con questa versione del gioco, e aggiungerà alcune side quest, nuove aree di gioco e due classi aggiuntive, ciascuna dotata di una sua specifica cavalcatura.