Destiny 2: in arrivo una prima beta cross-play

Bungie ha annunciato che nel weekend che va dal 25 al 27 maggio si terrà la prima beta cross-play sui server di Destiny 2.

Per il momento, questa sessione di prova interesserà la sola playlist degli Assalti e permetterà agli utenti su console PlayStation e Xbox, nonché ai giocatori PC e Stadia di partecipare alle medesime attività PvE in-game. La beta permetterà a Bungie di raccogliere informazioni e feedback in modo tale da implementare questa feature in maniera definitiva.

Da notare, infine, che chiunque parteciperà almeno a tre Assalti della playlist cross-play riceverà uno emblema speciale da sfoggiare sul proprio profilo di Destiny 2.

