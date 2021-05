Scarlet Nexus: disponibile la demo su console Xbox

Se siete dotati di Xbox One o Xbox Series X|S, potete ora scaricare la demo di Scarlet Nexus, l’interessante action RPG di Bandai Namco. La demo ci offrirà l’occasione di provare i poteri psicocinetici dei due protagonisti, arrivare fino al primo boss del gioco e sperimentare con la composizione del party: per permettere ai giocatori di scoprire in anticipo i vari poteri che potremo utilizzare per aumentare la nostra efficacia in combattimento, Bandai Namco ha infatti sbloccato tutti i comprimari di Yuito e Kasane.











Ricordiamo che la demo arriverà anche su PS4 e PS5 a partire dal 28 maggio, e che completarla permetterà di sbloccare oggetti speciali (ma non esclusivi) nel gioco completo. Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 giugno su PC e console Sony e Microsoft.