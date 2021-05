Far Cry 6: domani la presentazione del gameplay

Con un breve comunicato stampa, Ubisoft ha fatto sapere che domani avremo finalmente modo di vedere per la prima volta il gameplay di Far Cry 6.











Far Cry 6 è uno sparatutto in prima persona open world che proietta i giocatori in una rivoluzione nel paese fittizio di Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo sotto il controllo oppressivo del Presidente Antón Castillo, interpretato dall’attore Giancarlo Esposito. Mentre il Presidente cerca di riportare la nazione al suo antico splendore e prepara suo figlio Diego (Anthony Gonzalez) a seguire le sue orme, i giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, un militare locale che si è unito alla guerriglia con lo scopo di rovesciare il regime tirannico e unificare la nazione.

Il reveal dello sparatutto è in programma a partire dalle 18:30 (ora italiana) di domani, venerdì 28 maggio, mentre il gioco uscirà nel corso del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.