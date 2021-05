Valorant: l'ultimo video animato include la città di Venezia

Sembra proprio che il futuro fantascientifico non riservi mai pace e tranquillità per la Serenissima. Ricorderete come in Cyberpunk 2077 la città di Venezia era infatti sprofondata sott’acqua, e bersaglio preferito di predoni di reperti antichi. Nell’ultimo video di Valorant, lo sparatutto di Riot Games, la città sulla laguna invece fa l’esatto contrario mettendosi a fluttuare a mezz’aria.











Ovviamente, chi già ha familiarità con Valorant saprà bene che Venezia è proprio dov’è ambientata la mappa Ascent; un’indicazione, dunque, che la città non smetterà di fluttuare tanto presto. Almeno non ci sarà più bisogno di preoccuparsi dell’alta marea.