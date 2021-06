Necromunda: Hired Gun è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Focus Home Interactive ha confezionato il trailer di lancio di Necromunda: Hired Gun, nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Streum On Studio.











Hired Gun ci trasporta nel mondo formicaio di Necromunda, uno dei più pericolosi pianeti dell’Imperium, mettendoci nei panni di un cacciatore di taglie impegnato a venire a capo di un complotto che vede coinvolti nobili, mercanti e gang criminali. In caso voleste saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione fresca di pubblicazione.

Il gioco è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel formato digitale, mentre per la release della versione fisica bisognerà attendere il 30 giugno.