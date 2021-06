Valorant festeggia il primo anniversario, più di 14 milioni i giocatori attivi

È passato un anno dal lancio di Valorant, e lo sparatutto competitivo di Riot Games può celebrare un successo invidiabile. In un comunicato stampa, lo sviluppatore ha infatti dichiarato che ogni mese il suo titolo ha potuto contare su una media di 14 milioni di utenti attivi, per un totale negli ultimi dodici mesi di mezzo miliardo di partite. L’alto numero di giocatori e l’ampio interesse per il gioco trova la sua conferma anche nel settore esport: il recente scontro fra Sentinels e Fnatic, parte del Valorant Championship Tour, ha visto picchi da un milione di spettatori, con una media di 800.000 spettatori.

Per festeggiare a dovere il suo primo anno di età, Riot organizzerà un mese di festeggiamenti dedicati a fan e giocatori di Valorant, regalando ai membri della community iniziative e ricompense di gioco. Nel corso dei prossimi giorni, in particolare, potete aspettarvi una carta giocatore riscattabile e un pass evento gratuito. Riot Games ha inoltre confermato i suoi piani per una versione mobile del gioco, così da espandere ulteriormente l’accesso al suo franchise.