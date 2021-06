Chivalry 2: pubblicato il trailer di lancio del titolo di Torn Banner

Ancora un po’ di pazienza, e potremo finalmente mettere mano a Chivalry 2. Il lancio del gioco è infatti previsto per l’8 giugno, su PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Tripwire Interactive ne renderà inoltre disponibile il preload a partire dal 6 giugno alle 17:00, giusto per assicurarvi che non vi perdiate nemmeno un minuto della sanguinosissima mischia. E quale modo migliore di arrivare preparati che non un nuovo trailer?











E se per caso non siete sicuri di avere un PC in grado di reggere il titolo ma volete anche voi dimostrare il vostro valore, niente paura: Chivalry 2 sarà infatti disponibile anche sul servizio di streaming GeForce NOW.