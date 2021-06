Samurai Warriors 5: il musou si mostra in azione nel Final Trailer

Koei Tecmo ha pubblicato il Final Trailer di Samurai Warriors 5, prossimo capitolo della sua serie musou. In questo caso, in realtà, quello di cui stiamo parlando è più un soft reboot della linea narrativa, che segue le avventure di un giovane Oda Nobunaga. Il trailer mostra l’ampio cast di personaggi e anche alcune delle novità di questo titolo, che non limiterà i personaggi a una selezione ristretta di armi.











Samurai Warriors 5 sarà disponibile a partire dal 27 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Sarà inoltre disponibile una Digital Deluxe Edition che, oltre al gioco base e ad alcuni oggetti speciali, vi garantirà l’accesso anche il Season Pass; quest’ultimo includerà scenari aggiuntivi, tracce musicali addizionali e nuove armi e cavalli. Se volete saperne di più sul gioco, fate un salto a leggere la nostra anteprima.