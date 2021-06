Summer Game Fest 2021: oltre 30 videogiochi all'evento di apertura

In attesa dell’inizio del Summer Game Fest 2021, che durerà per gran parte dell’estate e abbraccerà anche il prossimo E3, l’organizzatore e presentatore Geoff Keighley ha svelato alcuni dettagli sull’evento di apertura che darà il via alle danze.

Durante l’evento virtuale del 10 giugno, infatti, verranno presentati oltre 30 videogiochi, tra cui annunci di titoli del tutto nuovi e aggiornamenti su giochi già noti. Non mancheranno ospiti di rilievo, tra cui gli attori Jeff Goldblum e Giancarlo Esposito, quest’ultimo impegnato nello sviluppo di Far Cry 6. Ci sarà anche spazio per alcune performance musicali di Weezer, Japanese Breakfast e Sonic Symphony.

Infine, segnaliamo che l’evento di apertura del Summer Game Fest 2021 verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 20:00 italiane e durerà all’incirca un paio di ore.

Condividi con gli amici Inviare