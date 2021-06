Scarlet Nexus al lancio su Xbox Game Pass?

Pare che Scarlet Nexus, la cui uscita è ormai imminente, sia in dirittura di arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft disponibile sia su PC che su console Xbox.

L’indiscrezione nasce da un rumor diffuso dal giornalista Jeff Grubb durante il suo ultimo podcast trasmesso durante il weekend. Grubb fa sapere che Bandai Namco e Microsoft avrebbero raggiunto un accordo per far sì che Scarlet Nexus approdi sul servizio sin dal lancio previsto per il prossimo 25 giugno. È quindi possibile che l’annuncio di questa collaborazione venga dato in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase che si terrà il 13 giugno in concomitanza con l’E3 2021.

Mentre vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze, vi ricordiamo che Scarlet Nexus sarà disponibile non soltanto su PC, Xbox One e Series X|S, ma anche su PS4 e PS5. In caso vogliate saperne di più sul gioco, poi, potete sempre leggere la nostra ultima anteprima vergata da Marco Bortoluzzi.

