GWENT: disponibile l'espansione Price of Power: C'era una pira

Esperti di GWENT, preparatevi a nuovi piani e strategie per la vittoria: è infatti ora disponibile Price of Power: C’era una pira, la prima parte dell’espansione annunciata poche settimane fa. Questa aggiunta al card game ambientato nell’universo di The Witcher introdurrà 26 nuove carte, strettamente legate alla linea narrativa che sembra essere foriera di brutte notizie per streghe e stregoni (o presunti tali).











Come da tradizione, sul sito ufficiale è anche disponibile un Pass Espansione, che oltre a permettere di sbloccare immediatamente tutte le carte di Price of Power garantisce anche l’accesso a una serie di oggetti cosmetici speciali. Ricordiamo che GWENT è disponibile su PC, Android e iOS.