Capcom annuncia data e ora della sua presentazione all'E3 2021

Ci pareva ben che mancasse ancora qualcuno all’appello: Capcom ha annunciato che terrà la sua conferenza all’E3 2021 il 14 giugno alle 23:30. Il publisher ha anche rivelato alcuni dei titoli che saranno presenti nel corso di questo evento, e cioè The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Risee Resident Evil Village. Una lista non particolarmente soprendente, ma è tutt’altro che improbabile che lo show includa anche qualche sorpresa da parte di Capcom come, per esempio, novità in merito a Street Fighter 5 o ad un suo eventauale seguito, attorno al quale è da un po’ di tempo che si aggirano voci di corridoio. Staremo a vedere.