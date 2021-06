Kingdom Come: Deliverance è in arrivo su Nintendo Switch

Dopo aver venduto circa quattro milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One, Kingdom Come: Deliverance si appresta ad approdare anche su Nintendo Switch.

Prodotta da Prime Matter, la nuova etichetta di publishing di Koch Media, questa conversione è attualmente in sviluppo presso gli studi di Saber Interactive, che collaborerà con gli sviluppatori originali di Warhorse Studios per portare Kingdom Come: Deliverance sulla piccola console Nintendo.

“È incredibile vedere quanto il coinvolgimento e la passione dei giocatori di tutto il mondo abbiano una grande influenza sullo sviluppo dei giochi. Il travolgente feedback e le reazioni dei fan ci hanno fatto riconsiderare le nostre opportunità insieme a Saber Interactive, che è il candidato perfetto per questa impresa ambiziosa“, ha dichiarato Tobias Stolz-Zwilling, PR Manager di Warhorse Studios.

Per quanto riguarda ulteriori dettagli ed eventualmente una data di uscita, però, bisognerà attendere ancora un po’.

